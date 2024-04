Atriz Juliana Zancanaro lança primeiro livro de poesia nesta sexta

A atriz Juliana Zancanaro lança seu primeiro livro de poemas em parceria com o selo Maria Cobogó, coletivo editorial de escritoras de Brasília. Ela já escreveu peças de teatro, um livro infantil e fez traduções. Agora, parte para a poesia. “Lançar um livro parece algo pretensioso, mas deixar palavras na gaveta é o mesmo que deixá-las travadas na garganta.” diz Juliana, em nota.

Intitulada A poesia não interessa, a obra não tem divisão por temas ou cronologia. Com assuntos desordenados, o livro sugere uma leitura aleatória, abrindo páginas ao acaso. Também há espaço para rabiscar, desenhar, completar versos e fazer anotações. O lançamento do livro será na sexta-feira (5/4), a partir das 19h, na livraria e café Paradeiro, na 309 Norte. Juliana convida também o público a ler alguns textos em um sarau improvisado. A obra estará à venda pela conta do Instagram da autora e pela Paradeiro.

Desde a pandemia, a atriz passou a postar trechos de seus poemas nas redes sociais, depois em lambes pela cidade e enfim criou coragem para publicar depois de tantas perguntas sobre onde encontrar o livro. Juliana é também publicitária e atua em várias áreas da arte. Como produtora cultural, é responsável pelas peças da Cia Yinspiração e pelo Festival Internacional de Mulheres no Teatro, chamado Solos férteis.