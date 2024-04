Distintos Filhos convidam Rodrigo Suricato para show nesta quinta

Por Bianca Lucca*—

Nesta quinta-feira (4/4), a banda brasiliense Distintos Filhos se junta ao vocalista do Barão Vermelho, Rodrigo Suricato, para um show de músicas do rock clássico nacional. Esse será o primeiro espetáculo de uma série de apresentações que o grupo preparou para comemorar os 20 anos de carreira durante 2024. Cada um dos shows homenageará artistas que influenciaram a musicalidade da banda. O repertório conta com composições de Raul Seixas, Rita Lee, Mutantes, Legião Urbana, Paralamas e Barão Vermelho.

O vocalista da Distinto Filhos, Paulo Veríssimo, conta que a parceria com Suricato acontece agora, pela segunda vez, por terem a identidade e referência musical muito parecidas: “A nossa identificação é recíproca. Quando você escuta o nosso som, você sente ali a influência do Barão, do blues e do rock, que é o que temos em comum.”

Paulo ressalta que as músicas escolhidas para a performance fazem parte da história do rock do Brasil e da inspiração musical da banda. Os integrantes selecionaram as composições que eles mesmos gostam de escutar e tocar. “O que gostamos de fazer no palco é nos divertir, tocar o som que a gente gosta. Acho que as pessoas, de alguma forma, também se divertem com isso.”

Referência para a banda toda, Suricato foi escolhido para produzir o próximo disco dos artistas, e Paulo espera que essa mudança de atmosfera seja legal para oxigenar sua musicalidade que completa 20 anos. “Nós esperamos que esse trabalho seja ainda mais representativo e que soe ainda mais Distintos filhos do que nunca!” completa.

Ao longo do ano, a banda divulgará outros shows já marcados em festivais, além de novos materiais, clipes e parcerias. Participações especiais de grandes nomes da música brasileira podem ser esperadas. Os músicos estão com sangue no olho para fazer com que este ano seja ainda mais intenso e cheio de novidades dos Distintos Filhos. “Esses 20 anos são só o começo de uma trajetória que esperamos levar pro resto de nossas vidas”, alega o vocalista.

“Basicamente, nós fazemos o que amamos e as pessoas percebem isso. Acho que a grande mensagem é que estamos no ramo há 20 anos fazendo o nosso som, sem se aliar nem se filiar a nada. A gente faz rock, nós amamos fazer música e é isso que queremos fazer. E é por isso que gostam da banda, pela música e pelas coisas que dizemos nas letras”, dia Paulo.

Os fãs podem esperar um show farto de celebração e entrega dos músicos para dar vida ao som. A banda é o projeto de vida de cada um dos integrantes, com o qual desejam passar alegria para o público. Afinal, todo mundo está ali para se divertir.

Serviço



Distintos Filhos convidam Rodrigo Suricato (Barão Vermelho), nesta quinta-feira (4/4), às 21h, no Temporâneo (AABB). Ingressos: R$ 50, à venda no local

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco