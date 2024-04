O PGL Major Copenhagen 2024 marcou um dos momentos mais aguardados no cenário competitivo de Counter-Strike 2, o início da nova era do jogo lançado em setembro do ano passado. O torneio, que iniciou em 17 de março, teve a grande final no domingo (31/3) e consagrou a equipe ucraniana da Natus Vincere (Navi) como campeã — a primeira a conquistar o Major de CS2. Na final, a equipe enfrentou a FaZe Clan e venceu por 2 a 1, em uma disputa melhor de 3.

O Major é o campeonato mais importante do cenário competitivo de Counter-Strike, considerado por muitos o Mundial do game. O torneio reúne as melhores equipes do mundo em busca do título, que dessa vez marcava a nova franquia desenvolvida pela Valve — a nova versão saiu do Counter-Strike: Global Offensive para o Counter-Strike 2.

Além do status de ser a primeira organização campeã do Major de Counter-Strike 2, a Navi faturou US$ 500 mil de premiação e garantiu as vagas no Esports World Cup 2024 e BLAST Premier World Final. O lituano Justinas "jL" Lekavicius, que faz parte da Navi, foi um dos grandes destaques da competição e foi eleito o melhor jogador do campeonato (MVP) pela PGL.

Expectador corre para o palco do torneio e quebra troféu em pedaços



Durante a competição, dois homens invadiram o palco do PGL Major Copenhagen 2024, em 29 de março, em protesto contra a G2 e-sports e o site de cassino CSGORoll, patrocinador da organização.

A G2 enfrentava a MOUZ nas quartas de final quando os manifestantes invadiram o palco. Durante a confusão entre manifestantes e seguranças, o troféu do campeonato chegou a ser derrubado. Em vídeo postados nas redes sociais, o homem que invadiu o palco é visto correndo por uma passarela elevada em direção ao palco principal, onde o troféu fica em um pedestal em frente aos jogadores. Veja o vídeo:

Segundo informações do site PCGamer, a ação foi articulada pelo CSGOEmpire, cassino online com skins, em protesto a um patrocinador da G2, o CSGORoll, por conta do suposto golpe aplicado pelo dono do site em outro cassino chamado HypeDrop.

Antes da invasão, os protestantes ligados ao CSGOEmpire distribuíram panfletos à plateia. O dono da plataforma chegou a abrir uma live com um temporizador para a invasão e prometeu milhares de dólares para as pessoas que subissem no palco.

A PGL, principal organizadora da competição, publicou uma nota no X (antigo Twitter). “ Nosso evento sofreu uma tentativa de interrupção. Paralisamos temporariamente a partida para garantir a segurança de todos. Os indivíduos envolvidos foram removidos pela polícia. Estaremos apresentando queixa contra os invasores”, disseram.

O confronto estava no segundo mapa quando ocorreu a invasão, e chegou a ser paralisado por cerca de 30 minutos, com os jogadores sendo retirados do palco. As equipes voltaram posteriormente para a retomada da partida. A G2 venceu a MOUZ por 2 a 0 e avançou às semifinais, juntando-se a Vitality, FaZe Clan e Navi.