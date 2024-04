A atriz norte-americana Shannen Maria Doherty decidiu vender e doar os bens após descobrir que está em estágio avançado de um câncer de mama que trata desde 2015. A doença entrou em remissão em 2017, mas retornou em 2020. Em novembro de 2023, ela revelou metástases em seus ossos.

O anúncio sobre a doação dos bens materiais foi feito durante episódio do podcast Let's Be Clear, apresentado por Doherty. Na ocasião, a atriz, que é conhecida pelos seus papéis em Barrados no baile e Charmed, refletiu sobre a decisão e informou sobre a vontade de facilitar a vida da mãe após a morte.

"Minha prioridade é minha mãe", iniciou Doherty. "Sei que será difícil para ela se eu morrer antes dela. Quero que o resto seja mais leve, sem ter que lidar com um monte de coisas”, explicou.

A atriz revelou ainda que já organizou e empacotou todos os pertences na casa que mora no Tennessee. "Foi difícil e emocionante, porque era como desistir do sonho de construir uma casa para mim e minha mãe".

Doherty está recebendo apoio da família, que a aconselhou a não desistir da propriedade. A atriz explicou que mesmo com o conselho da família, quer dar continuidade aos planos e desta forma, poderá se sentir livre para viajar, criar novas memórias e realizar o sonho de ajudar no resgate de cavalos.

"Posso levar minha mãe em viagens, porque terei dinheiro extra e todos próximos a mim estarão resguardados quando eu morrer", concluiu.