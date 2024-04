Luísa Sonza manda indireta para Chico Moedas em novo post

Luísa Sonza, aos 25 anos, chamou a atenção nas redes sociais ao fazer uma referência sutil à fama repentina de seu ex-namorado, Chico Moedas, conhecido por um vídeo viral em que dança e fuma ao som do funk "Aquariano Nato".



O hit, associado ao ‘edit do Chico Moedas’, descreve um homem mulherengo e traidor, e acumula milhões de visualizações. Em sua conta no Instagram, Luísa compartilhou fotos elegantes com a legenda "Canceriana nata", claramente aludindo à música que trouxe fama ao ex.

A escolha de palavras não passou despercebida pelos fãs, que prontamente reagiram à publicação, reconhecendo a referência e expressando apoio e admiração pela cantora. Entre os comentários, destacam-se mensagens de apoio de celebridades como Pabllo Vittar e Yasmin Brunet, que elogiaram a beleza e elegância de Luísa.

A publicação da cantora mostra sua habilidade em lidar com situações delicadas de forma sutil e com elegância, mantendo-se firme diante da atenção da mídia e do público após o término do relacionamento com Chico Moedas.