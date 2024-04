De biquíni, Ana Clara compartilha fotos com o namorado e coleciona elogios

Ana Clara, apresentadora, nesta segunda-feira (01) compartilhou fotos com o namorado, Bruno Tumolli, em Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro.



A apresentadora do Mesacast BBB apareceu de biquíni e exibiu o corpo de ‘boneca’ com o amado. "Feriado maravilhoso", colocou a ruiva na legenda do post.

Um pouco antes de começar o BBB 24, Ana Clara não escondeu a sua expectativa de uma treta entre Yasmin Brunet e Vanessa Lopes. Ambas se envolveram em uma grande polêmica antes de entrarem no reality global.

Ana Clara, ao que tudo indica, irá apresentar um novo reality show no segundo semestre na Globo, o Estrela da Casa, também com o comando de Boninho.