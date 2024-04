Micael Borges avalia volta à carreira de ator em novela fracassada da Globo

Micael Borges foi um dos destaques de Fuzuê (2023), novela que chegou ao fim há um mês, no horário das sete da Globo, considerado o maior fracasso da história da faixa. O ator, que fez seu retorno ao canal e a atuação com o folhetim, avaliou sua participação na obra.



Em entrevista à revista Caras, ele acredita que o cantor Jefinho foi um dos seus melhores papéis da carreira. "Foi um dos melhores trabalhos que eu já fiz. Um dos melhores personagens que eu já fiz. Me diverti muito fazendo o Jefinho. A gente vai ficando mais velho e entendendo que quando você não se diverte é porque tem algo errado. E com o Jefinho eu me diverti muito. Ele teve uma grande aceitação do público", disse ele.

Atual participante do Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, Micael Borges celebrou a boa recepção do público com sua passagem na competição. "Eu estou muito feliz de estar aqui. Estou me desafiando, mais uma vez. Me colocando em um lugar que não é tão confortável para mim, e eu acho que como artista isso vai ser muito bom porque vai trazer uma face nova", explicou.

"Estou aqui para me desafiar, me divertir", destacou Micael, que se disse pronto para os novos desafios no formato. "Eu não sei quais serão os estilos desse ano no Dança, porque eles falaram que vão ter algumas coisas diferentes. Completamente diferente de tudo que eu já fiz em relação a dançar", concluiu.