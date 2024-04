Osmar Prado revela ter pedido para "morrer" na versão original de ‘Renascer’

"Já sabia que o fim do contrato poderia acontecer em qualquer momento. Portanto, não me surpreendeu. Mas é interessante como, mais uma vez, o teatro me acolhe", destacou o artista - (crédito: Reprodução/Globo) Observatório dos Famosos Observatório dos Famosos E-mail

Osmar Prado, que encerrou seu contrato com a Globo em 2022, abriu o jogo sobre a primeira versão de Renascer (1993), em que foi um dos destaques da novela — que atualmente possui seu remake em cartaz no horário nobre. Na obra, ele interpretou Tião Galinha.

Em entrevista à revista Contigo!, o ator veterano contou que pediu para ter a morte de seu personagem antecipado, e que, consequentemente, culminou em sua saída da Platinada à época.

"Fui rebelde"

"Uma das minhas saídas foi quando eu pedi para antecipar a morte de Tião Galinha na primeira versão de ‘Renascer’, que agora está tendo um remake. Fui embora para fazer a peça ‘Uma Rosa para Hitler’ em São Paulo e acabei sendo contratado por quatro anos pelo SBT", relembrou Osmar Prado. "Sempre fui um pouco rebelde", admitiu ele.

"Já sabia que o fim do contrato poderia acontecer em qualquer momento. Portanto, não me surpreendeu. Mas é interessante como, mais uma vez, o teatro me acolhe", destacou o artista, que refletiu sobre o fim do vínculo fixo com a Globo, após o fim do remake de Pantanal (2022). "Quando acabou o meu contrato de quatro anos no período da pandemia e me propuseram fazer por dois, já sabia que, ao final desses dois, nós não iríamos renovar. Era óbvio", apontou.

