Conservatório de Tatuí prolonga data de inscrição para concurso

No ano de comemoração dos 70 anos, o Conservatório de Tatuí, considerada a maior escola de música e artes cênicas da América Latina, anuncia a prorrogação das inscrições para o 3º Concurso de Canto Lírico Joaquina Lapinha, que premia intérpretes pretos, pardos e indígenas. Até o dia 8 de abril, as inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo link Google Forms: Sign-in. Os participantes devem ter entre 18 e 45 anos.

Com um prêmio de R$ 20 mil para o primeiro lugar de cada categoria, o concurso também dará aos vencedores a chance de integrarem o elenco de solistas no Theatro Municipal de São Paulo ou no Teatro Procópio Ferreira do Conservatório de Tatuí. Uma das obrigatoriedades desta edição é que cada candidato escolha seis árias de diferentes óperas do repertório específico de sua classificação vocal, em no mínimo três idiomas distintos. As etapas do concurso podem ser encontradas no edital.

A iniciativa, que leva o nome de uma referência feminina na cena lírica, visa honrar a sua memória e promover a diversidade no cenário do canto lírico no país. Joaquina Lapinha foi uma cantora luso-brasileira que atuou no Brasil e em partes da Europa. Ela se destacou pelo talento vocal e pela resiliência em um contexto de desafios raciais e de gênero.