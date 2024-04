CCBB organiza programação especial para os 64 de Brasília; Confira

Para celebrar os 64 anos da capital federal, o Programa Educativo do CCBB reúne poetas consagrados no Sarau versos candangos e promove uma roda de conversas sobre memória no espaço urbano a partir do minicurso Patrimônio contemporâneo. A entrada para as duas atividades é franca. Os ingressos para participar podem ser retirados no local.

No dia 6 de abril, às 19h30, os escritores Nicholas Behr, Claudine Duarte e José Carlos Peliano vão recitar alguns de seus poemas para o público. Já o minicurso ocorrerá aos sábados do mês de abril, às 10h30, e será ministrado pelo museólogo e doutorando em arquitetura Arthur Gomes Barbosa. Os encontros abordarão três tópicos: Patrimônio, memória, monumento e monumentalidade; conceito de arte pública e arte urbana; apresentação e problematização da noção de narrativa.

Com mais de 20 títulos publicados, Nicholas, ao lado de Chico Alvim e Chacal, criou o movimento Poesia marginal, na década de 1970. Já Claudine é uma dramaturga que adaptou e dirigiu várias obras de Dostoiévski e Sándor Márai para os palcos. Por último, José é um poeta com publicações tanto para o público adulto quanto infantil.