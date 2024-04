Embora o personagem tenha sido criado especificamente para o remake, ele deve assumir o papel anteriormente desempenhado por Egberto (José de Abreu), o detetive contratado por Eliana para investigar Venâncio na trama de 1993 - (crédito: Reprodução/Paulo Belote/TV Globo) Observatório dos Famosos Observatório dos Famosos E-mail

Em Renascer, Kika (Juliane Araújo) vive um relacionamento complicado com José Bento (Marcello Melo Jr). Embora a moça já tenha demonstrado diversas vezes que não concorda com as atitudes e comportamentos do namorado, ela não consegue romper a relação.

Kika até tenta mudar José Bento, mas sempre sem sucesso. Cansada da falta de responsabilidade do rapaz, a advogada decidirá colocar um ponto final no relacionamento quando descobrir que ele está afundado em dívidas.

Após se separar do filho de José Inocêncio, ela se mudará para o apartamento de Eliana (Sophie Charlotte), onde passará a viver, enquanto a modelo estará passando um tempo na Bahia.

Com quem Kika fica no final de Renascer?

Caso o remake siga pelo mesmo caminho da versão original, Kika encontrará um novo amor em Renascer. Na ocasião, ela se envolverá com Eriberto (Pedro Neschling).

Embora o personagem tenha sido criado especificamente para o remake, ele deve assumir o papel anteriormente desempenhado por Egberto (José de Abreu), o detetive contratado por Eliana para investigar Venâncio na trama de 1993.

Depois de conhecer Eriberto, a advogada se aproximará do rapaz e surgirá uma química entre os dois. Kika, então, iniciará um relacionamento com ele. Os dois ficarão juntos e devem deixar a novela antes mesmo do fim.

Kika é Eriberto em Renascer (Fotos: TV Globo)

O post Renascer: Saiba com quem Kika fica no final da novela foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.