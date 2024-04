Globo é condenada por "ditadura da magreza" e misoginia, diz site

A 37ª Vara do Trabalho de São Paulo condenou a Globo por “perseguição estética na ditadura da magreza” e “misoginia intolerável” contra a repórter Veruska Donato. O juiz Adenilson Brito Fernandes determinou uma indenização por danos morais de R$ 50 mil.

As informações são do site Notícias da TV, da Uol. “O empregador pode impor padrões mínimos em seu ambiente de trabalho, mas não pode exigir condutas, comportamentos, padrões de vestimenta, de peso, de idade, aparência, de cor do cabelo, penteado, etc., pois isso tem a ver com autodeterminação individual e privada do trabalhador”, diz a sentença do juiz.

Adenilson também informou que documentos e testemunhas do processo levaram à conclusão de que existe “discriminação face às mulheres, por sexo, idade, peso, cor”, o que configura “misoginia intolerável, evidentemente, já que toda forma de discriminação está prescrita desde o texto constitucional”.

Entre as provas anexadas pelos advogados de Veruska estava um comunicado interno, de 2017, feito pela direção de jornalismo de São Paulo, que tinha regras de beleza para mulheres, com exigências desde a cor de esmalte até a proibição de uso de frangas.

Além disso, era ‘aconselhado’ que as repórteres evitassem roupas de tecido aderente, por marcam “um estômago mais avantajado e barriguinhas persistentes”.

Veruska também afirma que, depois de trabalhar 21 anos na emissora, passou a ser criticada pela chefia de figurino ao se aproximar dos 50 anos. De acordo com ela, as críticas eram a respeito de “flacidez, ruga ou gordura fora do lugar”.

Os advogados afirmam que o “ambiente misógino” levou a repórter a um quadro de variação de humor “com agressividade, isolamento, irritação, ansiedade e depressão”. Em novembro de 2021, Veruska deixou a Globo após ficar 77 dias afastadas com síndrome de burnout — junção de estresse e esgotamento físico e mental devido ao trabalho.