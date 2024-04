MC Jhonn entrega kits de páscoa em Santa Maria em ação de Páscoa

O cantor mineiro Jhonatan Willian Soares de Oliveira, também conhecido como MC Jhonn, realizou uma ação social na véspera da páscoa (30/3) no Ginásio Poliesportivo de Santa Maria. O músico, de 23 anos, reuniu aproximadamente 600 crianças na ação. Entre as atividades, as crianças brincaram com pintura de rosto e cama elástica.

As centenas de crianças foram presenteadas com kits de chocolates e pipas, distribuídos gratuitamente. A ação social também contou com o apoio do projeto @tropadoaranha_, organização, conhecida por realizar atividades voltadas ao bem-estar e desenvolvimento social de comunidades locais. Em entrevista ao Correio, MC Jhonn conta que se mudou para Santa Maria na infância e realizou o projeto na região administrativa pelo carinho aos moradores e à cidade “A primeira ação social organizada por mim não poderia ser em outro lugar” Diz Jhonn.

O artista explica que sempre teve o sonho de ajudar o próximo: “Sempre quis abençoar as pessoas, principalmente as crianças. Onde eu puder estar presente para trazer alegria e dignidade para a comunidade, estarei”. A ação social também teve apoio da administração de Santa Maria que, de acordo com Jhonnatan, foi essencial para a realização do projeto. O funkeiro explica o sentimento da tamanha realização: “Foi surreal, graças às parcerias e ajuda foi incrível. Espero proporcionar momentos assim para diversas comunidades do DF”.

MC Jhonn revela que a próxima ação social será no dia das crianças. O cantor pretende expandir o projeto e trazer cada vez mais felicidade às crianças.