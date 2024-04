Em entrevista, Simple Plan fala sobre o carinho pelos fãs brasileiros

A banda canadense Simple Plan de pop punk e rock é conhecida pelos hits emocionantes e mensagens de esperança. Com mais de 7 milhões de ouvintes mensais no Spotify, a banda afirma que o Brasil é um lugar diferente, com uma energia única, que se destaca dos outros países, e foi o que os inspirou a criar uma versão funk de Welcome to my life. "Os fãs brasileiros têm uma presença marcante nas redes sociais da banda, e eles adoram interagir”, disse Sébastien Lefebvre, guitarrista da banda, em entrevista exclusiva ao Correio.















Simple Plan é formado pelo vocalista Pierre Bouvier, o guitarrista e back vocal Sébastien Lefebvre, o baterista Chuck Comeau e o guitarrista Jeff Stinco. Com cinco álbuns de estúdio lançados, a banda reúne mais de 7 milhões de ouvintes mensais no Spotify. A música I’m just a kid, lançada em 2002, fez parte de variados filmes dos anos 2000 como Garota veneno e Não é mais um besteirol americano, o sucesso voltou à tona e viralizou em uma trend em 2020 no aplicativo Tiktok, com mais de 2 milhões de vídeos utilizando o áudio da música.

A formação da banda ocorreu em 1999, quando os quatro integrantes se reuniram no porão dos pais do baterista Chuck Comeau. Cada um já tinha experiência em outras bandas, mas eles sentiram a necessidade de criar algo juntos, fazendo o mesmo tipo de música que amavam. O nome da banda surgiu quando um dos primeiros produtores mencionou ter assistido ao filme A Simple Plan. Todos concordaram que seria um bom nome e decidiram seguir em frente, apenas deixando de lado o "A" inicial.

O Correio perguntou sobre de onde vem o impulso para a composição das músicas. “Encontramos inspiração em nossas músicas na experiência de vida. Conversamos sobre o que está acontecendo em nossas vidas, histórias que ouvimos de fãs e amigos. Gostamos de falar sobre sentimentos, por mais difíceis que sejam, mas gostamos de transmitir esperança”, explicou Seb Lefebvre, guitarrista da banda.

O grupo revela grande apreço pelo Brasil e pelos fãs brasileiros, principalmente na movimentação das redes sociais. “Temos grandes planos para futuras apresentações. Gostamos sempre de inovar quando estamos no Brasil, adoramos fazer shows aí e mal podemos esperar para voltar”, comentou Seb. Os membros da banda são grandes fãs da cultura brasileira e chegaram a criar vídeos nas redes sociais nos quais se apresentam com artistas como Fresno e NX Zero e fazem covers da lendária banda brasileira Mamonas Assassinas.