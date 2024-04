BBB 24: Beatriz irrita Boninho e leva toda a casa para o Tá Com Nada

Beatriz Reis voltou a desobedecer uma regra do “BBB 24”, na tarde desta quinta-feira (4). A sister, que já tinha sido avisada sobre os riscos de fazer roupas com casca de frutas, voltou a produzir e usar as peças. Por conta disso, tomou uma punição gravíssima!

A participante customizou um biquíni com cascas de banana e se vestiu com ele. Pouco tempo depois, foi chamada atenção pelo “Big Boss”. “Atenção, dona Beatriz. A senhora foi avisada sobre o risco de fazer roupas com cascas de frutas e deixá-los em contato com a pele. A senhora vai receber uma punição gravíssima, menos 500 estalecas".

Logo em seguida, a sirene foi acionada. Por conta da punição de Beatriz, o teto do vacilômetro foi estourado e todos os brothers entraram uma vez no “Tá Com Nada”.

Chateado, Davi começa a falar com Bia: “Eu te avisei na cozinha, eu te avisei aqui, duas vezes, sobre essa situação”. A vendedora, abatida, coloca a mão no rosto e Alane sai em defesa da amiga: “É muito ruim ficar falando, eu te avisei. Ela já entendeu”.

Tadeu Schmidt chamou a atenção de Beatriz, na última segunda-feira (02), e alertou sobre os riscos do contato de cascas de fruta com a pele, após Bia customizar e usar um top com cascas de laranjas. "Bia, sei que você fez com todo carinho esse top com as cascas de laranja, mas preciso dar um recado: a gente consultou a dermatologista e ela explicou que laranja é uma fruta cítrica. Não é tão forte como o limão, mas, ainda assim, a laranja também pode acabar causando uma irritação na pele, uma alergia e até queimadura quando se combina isso com o sol", explicou o apresentador.

