Nesta sexta-feira (5/4), a banda The black keys lança o 12º álbum de estúdio, Ohio players, junto com um audiovisual para a faixa On the game. O álbum foi inspirado nas festas realizadas pelos integrantes. Já o clipe divulgado traz como estrela Derrick Tuggle, que também foi o protagonista de um single lançado pelo grupo em 2011.

“Nunca demoramos tanto para fazer um álbum. Queríamos alcançar algo divertido e acessível, o que a maioria das bandas com 20 anos de carreira não fazem”, declara o baterista Patrick Carney, em nota. No início desta semana, The black keys anunciou uma turnê este ano nos Estados Unidos para divulgar o novo álbum. A banda também irá para a Europa para estrear um show ao vivo. Os ingressos para as apresentações dos dois lugares já estão à venda.

O grupo, formado pelo baterista Patrick Carney e o guitarrista Dan Auerbach, toca rock com uma mistura de indie e blues. A dupla americana se uniu em 2001 e lançou o primeiro trabalho no ano seguinte. Os dois começaram como uma famosa banda independente de Ohio e, em poucos anos, viraram um sucesso internacional.