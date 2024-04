O cantor Hodari libera novo single fruto de parceria com Urias

Nesta sexta-feira (5/4), o cantor Hodari lança o seu novo single Codinome exagerado. A faixa de Hodari, que atualmente é um dos principais nomes do MPB, é uma parceria com a musicista Urias. O título da música faz referência às canções Codinome beija-flor e Exagerado, de Cazuza.



O novo trabalho do artista brasiliense traz uma melodia que mescla pop com elementos do R&B. O single chega ao público depois do EP Hodari — acústico, que foi divulgado em janeiro deste ano. A produção anterior contou com cinco faixas do disco Hodari, lançado em 2022, em voz e violão.

Indicado ao Grammy Latino 2023 na categoria “Melhor álbum de pop contemporâneo em língua portuguesa”, o cantor cresceu na Asa Sul, em Brasília. Quando era estudante, tocava guitarra em bandas do gênero emo. Mais tarde, participou de álbuns das artistas IZA e Luísa Sonza e tocou para Marcelo D2 e Di Ferrero. Hoje, segue carreira solo e já lançou vários singles.