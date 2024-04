MAB organiza atividades especiais para celebrar aniversário da cidade

O Museu de Arte de Brasília (MAB) fará uma programação especial para celebrar o aniversário da cidade e o Programa Educativo do MAB, que completa um ano. Será uma série de jogos, brincadeiras e práticas artísticas temáticas nos finais de semana de abril. As atividades são gratuitas e voltadas para todas as idades.

A programação foca nas características arquitetônicas marcantes da capital federal. A partir dessa temática, nas oficinas, as crianças poderão ser arquitetos por um dia e recriarão vários monumentos, viadutos e esculturas em miniatura a partir de materiais reciclados. Já os participantes mais velhos poderão se aventurar criando padrões abstratos a partir de artistas icônicos da cidade, como Francisco Galeno e Athos Bulcão. Haverá também uma atividade voltada para o movimento ‘coletivo urbano’, em que o público é convidado a criar intervenções poéticas e urbanas com elementos visuais, sonoros e espaciais em suas composições.

O evento teve início no sábado (6/4) e se encerra no dia 21 de abril. As oficinas funcionam tanto pela manhã, com início às 10h30, quanto à tarde, sendo 16h30 o último horário. O programa conta com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC).