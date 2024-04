Rádio Cultura estreia série em celebração aos 80 anos de Chico Buarque

Em homenagem aos 80 anos do compositor Chico Buarque, neste domingo (7/4), às 9h, a Rádio Cultura Brasil estreia a série Chico de trás pra frente: Uma viagem pela obra de Chico Buarque. Apresentada pelo violinista Sidney Molina, a produção contará com 13 episódios e irá explorar a carreira de Chico Buarque, que abrange mais de 40 álbuns autorais lançados entre 1966 e 2022.

Chico Buarque é considerado um dos maiores artistas vivos brasileiros. Além da carreira musical, é um talentoso escritor, autor de peças teatrais e romances. Um de seus destaques em 1966 foi com o primeiro álbum que venceu o Festival de Música Popular Brasileira com a música A Banda.

A série Inicia-se por suas realizações mais recentes, como a conquista do Prêmio Camões, e segue uma linha cronológica reversa. Além de mergulhar nas canções, trilhas sonoras e parcerias do artista, cada episódio contextualiza a música com os acontecimentos sociais vividos pelo Brasil ao longo desse período. Também serão abordados os premiados romances do Chico Buarque, iniciando com Estorvo, de 1991.