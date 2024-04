BBB 24: Matteus vence última Prova do Anjo da temporada e está imune

Matteus é o último anjo do BBB 24. Em prova de velocidade realizada nesta sexta-feira (5/4), o brother conquistou o colar pela quinta vez na temporada e estará imune a formação do paredão a ser realizada no programa ao vivo desta sexta. O gaúcho foi o primeiro e último detentor do colar do Anjo desta edição.

A prova pedia que os participantes corressem em um labirinto em busca de 10 plaquinhas, localizadas em totens ao longo do caminho. Era preciso apertar um botão para disparar o cronômetro e iniciar a prova e, depois, apertar um segundo para finalizar a disputa.

Matteus foi o primeiro a participar e, logo de cara, conseguiu o melhor tempo, de um minuto e quarenta segundos. Ninguém conseguiu bater o tempo dele e, por isso, ele foi coroado o último anjo do BBB 24. Agora Matteus garantiu lugar no Top 6 da temporada porque está imune na formação de paredão desta sexta.

Para o monstro, Matteus indicou Lucas Buda, o líder, e Giovanna.

Dinâmica dos próximos dias

A dinâmica envolverá a indicação do líder Lucas Buda e votos para salvar no confessionário. As duas pessoas com menos votos vão para o paredão. A eliminação será no próximo domingo (7/4).