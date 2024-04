Carnaval 2025: conheça os enredos das escolas de samba do Rio

O Carnaval 2025 será marcado por enredos que homenageiam desde cantores e compositores renomados, como Milton Nascimento, até um veterano carnavalesco que morreu por complicações da covid-19.

Os temas de seis das 12 escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro foram revelados nesta sexta-feira (5/4). Confira abaixo o que cada uma delas vai abordar.

Portela

Milton Nascimento será o homenageado da Portela na Marquês da Sapucaí. O enredo tem o nome “Cantar será buscar o caminho que vai dar no sol”. No Instagram, Milton disse ter recebido o convite de retratação de sua história com “muita emoção”.

“Que honra ser homenageado pela escola com mais títulos na história, a Majestade do Samba! Vejo vocês na avenida! 'A nossa procissão sai de Madureira, e é a estrada que vai fazer o sonho acontecer!'”, escreveu. O enredo será de responsabilidade do carnavalesco Toin Gonzaga.







Paraíso do Tuiuti

A escola de samba comemora 72 anos nesta sexta-feira (5/4) e escolheu, como presente, revelar o enredo de 2025: será sobre Xica Manicongo, considerada a primeira travesti do Brasil. “Quem tem medo de Xica Manicongo?” será desenvolvido pelo carnavalesco Jack Vasconcelos.







Unidos da Tijuca

A história de Logunedé, fruto da relação amorosa entre Oxum e Oxossi, será o tema do enredo da Unidos da Tijuca. A entidade foi explicada em publicação no instagram da escola. “Rio que corre na mata. Num tempo, ele caça; no outro, dança no fundo do rio. Em uma mão, o ofá de Inlé; na outra, o abebé de Ipondá. O caçador e a senhora dos rios e cachoeiras. Metade pai, metade mãe. Tem a bravura do guerreiro e a beleza da iabá do ouro. Santo menino de nobreza ijexá que os mais velhos reverenciam. Em 2025, a Tijuca é Logunedé!", diz a postagem.

O carnavalesco Edson Pereira será o responsável por desenvolver o tema.

Imperatriz Leopoldinense

Sem divulgar o título do enredo e a sinopse, a Imperatriz Leopoldinense contou a essência do que levará para a Marquês: “a história resguardada pelo Itã que narra a ida de Oxalá ao reino de Oyó com a intenção de visitar Xangô”.

“Itãns são relatos da mitologia iorubá. Conhece-los, é ter acesso às bases que estruturam o culto aos orixás. Mergulhado nesse rico universo ancestral marcado pela oralidade, a Imperatriz dá partida ao Carnaval que virá”, explica a escola.

O tema será desenvolvido pelo carnavalesco Leandro Vieira.







Beija-Flor

A Beija-Flor escolheu homenagear um antigo membro conhecido da escola, o Luiz Fernando Ribeiro do Carmo, o Laíla. Como diretor de carnaval, ele foi responsável por uma sequência de título da escola entre os carnavais de 199 e 2018. Laíla morreu em junho de 2021 por consequência da covid-19.







Acadêmicos do Grande Rio

O enredo da Acadêmicos do Grande Rio foi revelado em fevereiro por Helder Barbalho, governador do Pará. O motivo? O estado será o grande homenageado da escola de Duque de Caxias em 2025.