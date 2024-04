O BBB 24 está chegando ao fim e, conforme o número de integrantes da casa vai diminuindo, as opções de votações entre os participantes também vão ficando mais difíceis. No paredão desta sexta-feira (5/4), por exemplo, aliados precisaram votar uns nos outros como uma forma de se salvar.

A dinâmica da semana foi mais simples. Sem Poder Curinga ou Prova Bate-Volta, apenas a Prova do Anjo e a do Líder mudaram os destinos dos participantes.

Com esses dois colares distribuídos, já é possível prever como cada um dos brothers deve votar na formação do paredão. Todos esses cenários dependem, exclusivamente, da decisão do líder Lucas Buda sobre quem irá indicar para a berlinda.

Nessa semana, Lucas e Giovanna combinaram que se um dos dois vencesse a Prova do Líder, eles indicariam um ao outro ao paredão, para ver em quem cada pessoa do Grupo Fadas votaria. Neste cenário já é possível prever como será a formação do paredão.

Confira o cenário do paredão:

Caso Lucas vote em Giovanna (cenário mais provável)

Líder Lucas votará em Giovanna

Matteus ficará imune com o colar do Anjo;

Casa irá votar no confessionário para salvar alguém Alane: Vai salvar Beatriz Beatriz: Vai salvar Alane Isabelle: Deve salvar Davi ou Beatriz Davi: Vai salvar Isabelle Matteus: Deve salvar Beatriz ou Alane Giovanna: Vai salvar Isabelle



Neste cenário, caso Isabelle vote em Davi e Matteus vote em Beatriz

Beatriz e Isabelle teriam 2 votos cada — estariam a salvo



Davi e Alane teriam 1 voto — estariam no paredão



Paredão Triplo formado por: Davi, Alane e Giovanna

Neste cenário, caso Isabelle e Matteus votem em Beatriz

Beatriz e Isabelle teriam 2 votos cada — estariam a salvo



Alane teria 1 voto — estaria no paredão

Davi teria 0 votos — estaria no paredão



Paredão Triplo formado por: Davi, Alane e Giovanna

Neste cenário caso Isabelle vote em Davi e Matteus vote em Alane

Alane e Isabelle teriam 2 votos cada — estariam a salvo



Davi e Beatriz teriam 1 voto cada — estariam no paredão



Paredão Triplo formado por: Davi, Beatriz e Giovanna

Neste cenário caso Isabelle vote em Beatriz e Matteus vote em Alane

Alane, Isabelle e Beatriz vão ter dois votos cada — Buda terá que escolher uma delas para salvar



Davi teria 0 votos — estaria no paredão

Paredão Triplo formado por: Davi, Giovanna e escolhida por Buda

Relembre a dinâmica da semana

Quinta (4/4)



Prova do Líder — Lucas Buda venceu

Sexta (5/4)

Prova do Anjo (Anjo autoimune) — Matteus Venceu

Formação do Paredão Triplo

Líder empareda uma pessoa

Casa vota para salvar alguém do paredão; os dois menos votados estão no Paredão

Domingo (7/4)

Eliminação