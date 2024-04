BBB 24: Matteus e Isabelle esquentam clima no edredrom e web vibra

Neste domingo (07), finalmente Matteus e Isabelle se beijaram no BBB 24! Em um clima que rolava há meses, surge um novo casal na reta final do reality show.

Mais cedo, Davi, no Almoço do Anjo, insistiu para os amigos beijarem sem medo. "Sinceramente, se o clima tá bom, vocês têm que aproveitar. Eu tenho certeza, eu aposto as fichas, o Brasil quer ver o beijo. Vai viver, deixa o coração falar. Eu sei que até o fim do programa vai rolar", disparou o brother.

No quarto Fadas, Matteus e Isabelle ficaram coladinhos na cama e depois se esconderam no edredrom em movimentos suspeitos. Em um momento, ele entregou a situação. "Eu sei que não sou boi bumbá, mas acho que nosso beijo tá garantido."

Na web, os internautas comemoraram. "Essa edição é tão boa que entrega enredo até os últimos dias", "Demorou, mas veio", "Rolou! Primeiro beio de Mabelle debaixo do ededrom", "Finalmente", disparam.

