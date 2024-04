Faltam nove dias para acabar a 24ª edição do Big brother Brasil e mais um participante vai se despedir da disputa na noite deste domingo (7/4). Alane, Davi ou Giovanna foram o 18º paredão e o eliminado não será o vencedor do prêmio de R$ 2,42 milhões — que ainda pode aumentar nos próximos dias.

O paredão foi formado na noite de sexta-feira (5/4) após a eliminação de MC Bin Laden e miais uma vitória de Lucas Buda na prova do líder.

Lucas acabou indicando a aliada Giovanna para o paredão, para forçar os rivais a votarem entre si mas, pela dinâmica, os votos no confessionário eram para salvar. Assim, já que Matteus estava imune pelo colar do anjo, Davi e Alane foram os menos votados e, portanto, foram para o paredão.

O que dizem as enquetes

Na enquete realizada pelo portal Uol, que contava com mais de 867 mil votos até às 14h deste domingo (7), Giovanna estava sendo eliminada com 68,6% dos votos enquanto Alane estava com 24,4% e Davi contava com 7%.

Outra enquete comentada nas redes sociais é o do Votalhada, que faz média de várias enquetes feitas em diversos perfis, e foi a que chegou mais próxima às taxas de eliminações reais do programa, em alguns paredões.

Na parcial divulgada às 11h30 deste domingo (7), Giovanna também estava sendo eliminada mas com 73,28%. Alane contava com 20,84% e Davi aparecia com 5,88%.

Ambas as enquetes alertam que as pesquisas não têm caráter científica ou qualquer influência sobre o resultado do programa.