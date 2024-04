Gisele Bundchen cai no choro ao falar sobre a morte da mãe

Gisele Bu?ndchen, modelo, concedeu uma entrevista exclusiva ao GNT, comandada por Angélica, em sua breve passagem pelo Brasil. A loira acabou caindo no choro ao relembrar da morte da mãe, Vânia Nonnenmacher, que em janeiro perdeu a batalha contra um câncer.

‘Não queria fazer nada de errado’

"Com o tempo vai ficar mais fácil de falar sem chorar da minha mãe, mas ela faz falta. Sou quem eu sou por causa da minha mãe e do meu pai pelos valores que eles me ensinaram. Mesmo estando longe, não queria fazer nada de errado. As festas, as coisas loucas acontecendo ao meu redor. Queria que eles fossem orgulhosos de mim", desabafou.

A modelo também comentou sobre a nova vida com os filhos Benjamin Rein, de 12, e Vivian Lake, de 9 anos. Ela se separou de Tom Brady, um dos nomes fundamentais do futebol americano.

"Não planejei. Vivi. Estou nesse momento de entrando em uma nova fase. Tive tantas transformações nesses últimos dois anos, sinto que as mudanças são em tantos níveis que é uma transformação total, porque você tem que se reencontra, quem sou eu? É um processo que estou passando de analisar o que realmente quero, quais são minhas prioridades, não é uma coisa que planeja muito, as circunstâncias acontecem. É um exercício diário, uma escolha diária", desabafou.

Gisele Bu?ndchen veio ao Brasil para lançar o seu livro Nutrir: Receitas Simples para Corpo e Alma, que aposta em dicas nutritivas.

