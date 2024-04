Alane, Isabelle e Lucas Henrique formam paredão; Davi é lider

Mais um paredão formado no BBB24. Desta vez, Alane, Isabelle e Lucas Buda disputam a permanência na casa.

Pela dinâmica da semana, a formação da berlinda contava com o primeiro eliminado da prova do líder, indicação do líder e mais votado pela casa. Alane foi enviada para o paredão, como consequência da prova do líder. Lucas Henrique, por sua vez, foi mandado pelo líder, Davi. Já Isabelle foi a mais votada da casa, com 3 votos.

Liderança

A prova do líder foi um jogo de minigolfe, em que os jogadores deveriam acertar uma bolinha com um taco e conduzi-la para dentro de um buraco, em três circuitos. No primeiro, quem desse mais “tacadas” para acertar o buraco era eliminado — e esta pessoa foi Alane.

No segundo, os dois jogadores com mais “tacadas” eram eliminados, e eles foram Beatriz e Lucas Henrique. Só foram para a terceira pista três jogadores: Davi, Matteus e Isabelle. Davi conseguiu completar o percurso com menos “tacadas” e se tornou o líder.