Série 'O lado sombrio da TV infantil', da MAX, ganha teaser oficial

Por Bianca Lucca*—

O lado sombrio da TV infantil é um documentário de quatro episódios que exploram os bastidores problemáticos de séries infantojuvenis do final dos anos 1990 e começo dos anos 2000. A minissérie que traz aguardadas revelações ganha seu primeiro teaser e estará disponível na plataforma de streaming Max a partir de 16 de abril.

O produtor dos conteúdos infantis abordado na série documental é Dan Schneider, que recebeu diversas denúncias de abuso, racismo, sexismo e comportamentos inapropriados de pessoas com quem compartilhou o ambiente profissional. Serão exibidos relatos inéditos das principais figuras que trabalharam com Schneider no canal Nickelodeon, como as equipes das séries Tudo Em Cima (All That), Zoey 101, iCarly e Brilhante Victória (Victorious).

As entrevistas, complementadas com imagens de arquivo das quais algumas nunca foram transmitidas, cenas dos programas de TV e comentários das redes sociais buscam contextualizar e ressignificar muitos momentos polêmicos dentro dessas séries. O documentário é dirigido por Mary Robertson e Emma Schwartz, e produzido por Maxine Productions e Sony Pictures Television.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco