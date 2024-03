Novo documentário sobre a banda The beach boys chega ao Disney+

O documentário The beach boys, que celebra a icônica banda norte-americana, já está disponível no Disney+. A produção traz entrevistas inéditas com os músicos e narra a trajetória do grupo desde o início da família.

Os assinantes da plataforma também escutarão as vozes de Carl e Dennis Wilson em depoimentos em primeira pessoa, além de uma nova entrevista com Blondie Chaplin e um novo áudio de Ricky Fataar. O documentário é uma produção de Kennedy/Marshall e White Horse Pictures, dirigido por Frank Marshall e Thom Zimny e escrito por Mark Monroe.

O filme foi produzido por Frank Marshall, Irving Azoff, Nicholas Ferrall, Jeanne Elfant Festa, Aly Parker, com Nigel Sinclair, Mark Monroe, Tony Rosenthal, Cassidy Hartmann, Glen Zipper, Thom Zimny, Beth Collins, Jimmy Edwards, Susan Genco, Marc Cimino, Jody Gerson, Bruce Resnikoff e Ben J. Murphy atuando como produtores executivos.