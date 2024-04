BBB 24: Beatriz perde seguidores após opinar sobre relação de Matteus e Isabelle

Beatriz enfrentou uma queda significativa em seus seguidores no Instagram, perdendo cerca de 100 mil fãs em apenas um dia. A suspeita é de que isso ocorreu após ela opinar sobre um possível relacionamento entre Isabelle e Matteus, participantes do BBB 24. Em conversa com o casal em potencial, Beatriz expressou preocupações sobre a força que eles teriam juntos dentro do jogo.

A vendedora do Brás revelou sentir-se arrependida por ter incentivado o casal e admitiu que essa união poderia prejudicá-la e à sua aliada Alane dentro da competição. Sua preocupação era baseada na ideia de que, se Isabelle e Matteus se juntassem, isso poderia levá-las à eliminação.

Essa revelação causou um impacto nos demais participantes, que se sentiram culpados e prometeram se afastar um do outro para evitar mais conflitos. Matteus, em particular, expressou sua perplexidade diante da situação, afirmando que as interações entre ele e Isabelle eram inocentes e que não pretendia causar problemas para os demais competidores.

A conversa evidenciou as complexidades das relações dentro do programa e como as estratégias dos participantes podem afetar não apenas o jogo, mas também suas reputações fora da casa.