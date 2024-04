Joker 2, que terá Lady Gaga no elenco, tem primeiro teaser divulgado

Por Bianca Lucca*—

Joker 2, intitulado de Joker: Folie à Deux, teve o primeiro teaser divulgado nesta segunda-feira (8/4) nas plataformas digitais. O vídeo anuncia a chegada do novo trailer do longa, previsto para estrear em outubro. A sequência do sucesso de 2019 traz de grande novidade a artista Lady Gaga como parte do par romântico do Coringa.



O ator Joaquin Phoenix retorna na continuação para viver a história do controverso vilão Arthur Fleck, que, no final do último filme, assume a identidade de Coringa e aterroriza Gotham City. Segundo rumores dos internautas, o filme poderá ser conduzido como um musical.

O longa da Warner continuará com a direção de Todd Phillips, diretor da primeira obra cinematográfica de 2019, que escreverá o roteiro em parceria com Scott Silver. Joker: Folie à Deux ainda não possui um título original adaptado para o português.



*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco