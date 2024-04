Podcast 'Quinto elemento' vai ter discussões sobre cinema e cultura pop

Na segunda-feira (8/4), a Omelete Company, maior plataforma de cultura pop no Brasil, anunciou o lançamento do podcast Quinto elemento. O podcast será conduzido por Guilherme Jacobs, editor-chefe e crítico de cinema no Chippu, Barbara Demerov, jornalista, Max Valarezo, criador do canal EntrePlanos, e Mari Canhisares, ex-editora do site Omelete. Com os quatro apresentadores, o quinto elemento do programa seria o próprio público.



Esse novo projeto promete trazer discussões sobre cinema e uma abordagem interativa sobre a mídia. O programa também pretende abordar como acontecimentos da história afetaram a cultura e o processo criativo na indústria do cinema. Serão episódios regulares divulgados em plataformas de áudio e no Youtube. Nas redes sociais, serão publicados vídeos extras das reações e opiniões dos ouvintes.



A primeira temporada do podcast vai mergulhar no tema ‘Cinema Atômico’, que discutirá como a bomba atômica foi adaptada para o audiovisual. O episódio de estreia promete levantar novas informações e uma análise do diretor Christopher Nolan e seu filme Oppenheimer. A data de estreia do programa ainda não foi revelada.