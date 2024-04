BBB 24: Beatriz, Davi e Isabelle estão no paredão; Matteus é último líder

Mais um paredão formado no modo turbo do BBB 24 e, desta vez, Beatriz, Davi e Isabelle se enfrentam na eliminação. Matteus garantiu a última liderança da temporada e indicou Isabelle.

Beatriz e Davi ficaram empatados com dois votos cada e o líder escolheu o baiano. Já Beatriz foi o contragolpe do mais votado pela casa. A eliminação será já na quinta-feira (11/4).

A última prova do líder da edição — já que a próxima competição vale somente imunidade — foi uma super produção do lado de fora da casa. Em um avião, os brothers foram levados para o local de prova, onde tiveram que sobrevoar a pista em uma tirolesa e jogar setas numa arena com numerada com pontuações.

Disputa aconteceu minutos depois da saída de Lucas Buda, 19º eliminado com 64,69% dos votos.