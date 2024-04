BBB24: Lucas Buda é eliminado com 64,69% dos votos

Após ganhar a liderança por duas vezes seguidas e escapar do paredão, Lucas Buda é o eliminado desta terça-feira (9/4) com 64,69% dos votos. Alane teve 32,08% e Isabelle foi a menos votada com 3,23%.

Com a saída do brother, Alane, Beatriz, Davi, Isabelle e Matteus estão no top 5 e a duas eliminações de conquistar vaga na grande final.

Buda sai com pouco mais de 300 mil seguidores no Instagram, já a esposa (ou ex), Camila Moura, conquistou mais de 3 milhões após as polêmicas envolvendo ações de Lucas na casa. O capoeirista chegou a flertar com a ex-participante Giovanna Pitel, o que gerou debate sobre traição.