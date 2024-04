Relembre como foi última prova do líder em tirolesa do BBB

A última prova do líder do BBB 24 ocorreu de forma inusitada. Em uma grande estrutura montada fora da casa, os participantes tiveram que fazer uma tirolesa que descia a mais de 20 de metros de altura. Mas, você sabia que já tiveram outras provas de tirolesa no BBB?

A tirolesa em questão foi montada dentro da casa do BBB 15 e a dinâmica ocorreu a menos de duas semanas da grande final da edição. Na data, Cézar, Adrilles, Amanda e Fernando competiram para ver quem faria mais pontos ao arremessar objetos enquanto desciam na tirolesa.

Amanda se sagrou a campeã da prova totalizando 310 pontos e se tornou líder pela quarta vez na edição. Quem acabou vencendo o programa, entretanto, foi Cézar.

ACHEI! Foi a do BBB15, mesmo esquema da tirolesa pic.twitter.com/amsm5SlLZt — Foquinha ???? (@foquinha) April 10, 2024

Outra prova que envolveu tirolesa no BBB, e que é considerada uma das mais icônicas da história do programa, foi uma patrocinada pela cola Super Bonder no BBB 9.

A prova envolvia que os participantes ficassem com os pés colados de cabeça para baixo em uma tirolesa.

gente quem lembra dessa prova de resistência icônica???? eles tinham que ir na tirolesa de ponta cabeça colados com super bonder ???? eu vi isso ao vivo meu deus tô ficando velha pic.twitter.com/cOY080QSWk — óbvio lululante (@luisacati) February 9, 2024

Como foi a prova do BBB 24

A prova de terça-feira (9/4) que definiu o último líder da casa do BBB 24, também foi realizada com uma tirolesa. Um a um, cada participante teve sua vez de descer de uma altura de 20 metros.

Enquanto desciam, eles precisavam arremessar três almofadas de seta nos números colocados no chão. Aquele que somasse mais pontos, no caso Matteus, seria o último líder da temporada.