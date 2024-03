Pabllo Vittar anuncia capa de novo álbum e faz homenagem ao Nordeste

Capa do novo álbum tem foto de Gabriel Renne e design de Doug Reder - (crédito: Foto de Gabriel Renne e design de Doug Reder) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

*Bianca Lucca

A drag queen Pabllo Vittar revelou a capa de seu novo álbum, intitulado Batidão Tropical Vol. 2. A cantora divulgou, no Instagram, que o lançamento ocorrerá em abril e será uma sequência do álbum Batidão Tropical de 2021. A ideia é continuar a homenagear os gêneros musicais do Nordeste.

Para reafirmar as raízes Maranhenses, Pabllo promoveu uma ação especial durante a qual foram hasteadas bandeiras de 5x5 metros no Centro de Tradições Nordestinas (CTN), em São Paulo, e na feira de São Cristóvão, no Rio de Janeiro.

A capa do novo álbum é uma foto de Gabriel Renne e tem design de Doug Reder. A drag promete levar os fãs a uma viagem sonora com os ritmos que são referência e fazem parte de sua própria bagagem. A intenção é fazer uma verdadeira celebração da diversidade e da cultura brasileiras.



*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco