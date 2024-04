Festa de abrição celebra registro do Fuá de Seu Estrelo como Patrimônio

A Festa de Abrição, em homenagem Á Sereia Laiá, uma das sagradas figuras do Mito do Calango Voador, ocorre neste sábado (13/4). A narrativa escrita por Tico Magalhães tem como foco o surgimento do cerrado e de Brasília e fundamenta toda a manifestação cultural de Seu Estrelo. A celebração tem uma extensa programação com início às 19h.

O festejo contará com apresentações da Orquestra Alada Trovão da Mata, do Grupo Seu Estrelo e com as candangas do Sambadeiras de Roda, além da participação especial do grupo pernambucano Siba e a Fuloresta. A tradicional festa compõe um projeto batizado de Festas Vivas, que tem como intuito celebrar o cerrado e a comunidade.

Um dos pontos mais importantes do evento é o reconhecimento do Fuá de Seu Estrelo como Patrimônio Cultural Imaterial do Distrito Federal. A conquista se concretizou em 12 de março, durante reunião aberta do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural do Distrito Federal (CONDEPAC-DF). O conselho aprovou com unanimidade.

A festa de Abrição ocorre no Centro Tradicional de Invenção Cultural e a entrada será permitida com a doação de 1kg de alimento não perecível, exceto sal. Mais informações sobre a programação podem ser encontradas em @seuestrelo, no Instagram.



Serviço



Festa de Abrição



Sábado (13/4), a partir as 19h, no Centro Tradicional de Invenção Cultural (St. de Clubes Esportivos Sul SES 813 - Asa Sul, Brasília). Entrada com a doação de 1kg de alimento não perecível (exceto sal).