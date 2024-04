Ermac é o próximo personagem a chegar em Mortal Kombat 1

A Warner Bros. Games lançou nesta terça-feira (09) um novo trailer de Mortal Kombat 1, que apresenta a gameplay de Ermac, depois de Mortal Kombat X, o personagem retorna como jogável, neste novo universo criado por Liu Kang. Ermac se junta aos outros lutadores por DLC em 16 de abril, durante o período de acesso antecipado para quem adquirir o Pacote de Kombate, seguido por disponibilidade geral no dia 23 de abril.





Ermac tem uma breve aparição no modo história, sendo um amálgama de almas, unidas pela magia negra de Quan Chi, que funcionam como uma só mente. Mas esse feitiço é temporariamente desfeito quando Ermac é derrotado por Mileena, e a mente do Imperador Jerrod, pai e falecido governante da Exoterra e uma das almas da coleção de Ermac, assumindo o controle e se junta à família real, auxiliando no reinado da Imperatriz Mileena.



O trailer também apresenta a nova versão de um personagem muito odiado pelos fãs, Mavado, um novo Kameo também por DLC. O personagem fez parte do elenco mais criticado da série Mortal Kombat, Deadly Alliance, outros personagens do titúlo foram revitalizados também em MK1, como Ashrah e Darrius. Mavado estará disponível como parte do Pacote de Kombate e como compra independente em maio de 2024.



Mortal Kombat 1 está disponível para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC.