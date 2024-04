Renascer: Mariana provoca a morte de 2 personagens e causa reviravolta

Em Renascer, Mariana (Theresa Fonseca) foi atrás de José Inocêncio (Marcos Palmeira) movida pelo desejo de vingança contra o fazendeiro, pois sempre ouviu que ele era o responsável pela morte de seu avô, Belarmino (Antonio Calloni). Contudo, a jovem acabou se apaixonando pelo produtor de cacau.

O sentimento foi mútuo e eles acabaram se casando, para a tristeza de João Pedro (Juan Paiva), que tinha apresentado Mariana a seu pai e, até então, era apaixonado por ela.

Ao longo da história, Mariana revela um caráter bastante ambíguo. Muitos personagens e também os telespectadores ficam em dúvida se ela é uma mocinha ou uma vilã.

Mariana provoca a morte de dois personagens em Renascer

Se o remake seguir a mesma linha da versão original da novela, é certo que o papel de Theresa Fonseca provocará algumas tragédias na trama. Em uma delas, ela terá uma participação indireta, mas será a responsável por desencadear tudo.

Mariana provocará a morte de Tião Galinha (Irandhir Santos), quando decidir armar uma emboscada contra José Inocêncio. Ao depor à polícia, ela alegará ter testemunhado o fazendeiro atirar contra Egídio (Vladimir Brichta) com a ajuda do ex-catador de caranguejos.

Após a acusação de Mariana, o marido de Joaninha (Alice Carvalho) será preso injustamente e não suportará a humilhação de ser encarcerado. Ele então se suicidará na prisão, sendo encontrado enforcado em sua cela, utilizando tiras de suas próprias roupas.

Já na reta final de Renascer, Mariana matará Egídio (Vladimir Brichta), grande rival de José Inocêncio, como prova de seu amor pelo fazendeiro. No entanto, ela manterá esse segredo até o desfecho da novela. A morte do vilão causará reviravoltas na trama, incluindo consequências para o destino de Eliana, personagem interpretada por Sophie Charlotte.