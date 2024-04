Fernanda Bande sobre namoro após o BBB 24: "Medo de perder"

Fernanda Bande, ex-participante do BBB 24, abriu o coração sobre como a fama lhe ocasionou mudanças drásticas na vida profissional e pessoal. A confeiteira, que vive um relacionamento sério com Daniel Gregg há nove meses, entregou um medo que a cerca pelo romance.

Em entrevista à revista Quem, a niteroiense afirmou que está "descobrindo a vida" com o namorado. "Não tem muito tempo que eu conheci o Daniel. Como eu já tinha as segundas-feiras livres na minha rotina de trabalho, que usava para malhar ou fazer alguma coisa por mim, abria mão de tudo para ficar com ele", contou.

"Basicamente, a gente só se via uma vez por semana", relembrou Fernanda Bande, que não escondeu o receio em dar um ponto final no relacionamento. "Ele se mostrou um cara que me acolheu. E eu contei muitas coisas para ele, muitas verdades. O que eu não abri foi toda essa tristeza que tinha dentro de mim", disse ela, que deu mais detalhes.

"Medo de perder"

"Estava com medo de perder essa oportunidade de ter um parceiro porque, para mim, no momento que estava vivendo, entendia que, além da minha independência, precisava de alguém para dividir a minha vida", declarou a ex-BBB. Fernanda, por fim, apontou o acolhimento de Daniel Gregg após sua participação na casa mais vigiada do Brasil.

"A gente está aprendendo com tudo isso, mas ele gostou muito da minha participação e em nenhum momento me acusou, me apontou, me encaixou por qualquer coisa que possa ter soado de fala negativa aqui fora. Ele é sempre muito compreensivo, sabe que eu estava sob pressão, me apoia até na questão de melhorar", disse ela.

