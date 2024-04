Ubisoft estaria refazendo do zero remake de 'Prince of Persia'

No fim de 2020, a Ubisoft confirmou que está refazendo o clássico do PS2 Prince of Persia: Sands of Time. Na época, a empresa de jogos lançou um trailer revelando o projeto, ao mostrar o gameplay refeita tanto de movimentação quanto de combate. Contudo, o jogo não teve boa recepção entre os fãs da série, sendo pesadamente criticado por conta de seus gráficos que remeteram há uma geração já obsoleta, sendo questionado até sobre a razão de sua existência.

Confira o trailer de anúncio:

Segundo o Insider Gaming, depois desse turbulento desenvolvimento, o jogo chegou a mudar de estúdio, saindo das mãos da Ubisoft Pune e Ubisoft Mumbai e indo para as mãos do Ubisoft Montreal, tendo seu desenvolvimento começado do zero. Tom Henderson que escreveu o artigo, afirma que recebeu um vídeo que não pode ser divulgado, com um jogo inteiramente novo em mãos e pediu para os fãs “esquecerem o que virão naquele trailer”.

Uma das informações frisadas no artigo, é que o ator de voz Yuri Lowenthal, que dubla o Peter Parker em Marvel’s Spider-Man e dublou originalmente o príncipe em Sands of Time, não participará mais do projeto, mesmo tendo dublado o trailer revelado ao público em 2020.

Com o desenvolvimento reiniciado, a previsão de lançamento do remake de Sands of Time se mantém um mistério, porém, a Ubisoft já lançou dos novos conteúdos da franquia Prince of Persia este ano, The Lost Crown e The Rogue Prince of Persia, mostrando que a franquia ainda tem fôlego para novos títulos.