Rapper Filipe Ret divulga nova turnê e datas dos shows pelo Brasil

Em celebração aos seus 15 anos de carreira, o rapper Filipe Ret anuncia os primeiros shows da nova turnê pelo Brasil e Europa. A partir do próximo mês, a Turnê FRXV passará por festivais e shows do próprio artista, reunindo os gêneros trap e rap. O espetáculo propõe uma grande estrutura, com mais de 900 equipamentos de luzes, 22 metros de passarela e um palco flutuante.

A turnê começa no dia 3 de maio em Salvador (BA). Brasília receberá Filipe Ret apenas no dia 22 de junho no Fun Fest. Já no hemisfério Norte, serão dois shows em Portugal e um em Londres (Inglaterra).

Em dezembro de 2023, o carioca lançou o DVD FRXV (ao vivo), álbum que navega por todas as fases do artista. Com diversas participações, o disco, figura entre os mais ouvidos no Brasil no Spotify. O trabalho recebeu certificação de ouro após ultrapassar 218 milhões de plays nos três meses em cartaz.