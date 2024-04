Cineasta brasileiro assume realinhamento de filme norte-americano

Há nove anos, o filme policial Respect the Shooter foi gravado, mas não concluído e lançado. O longa norte-americano está fragmentado e conta com a ajuda do cineasta brasileiro Bernardo Barreto para liderar a reestruturação do roteiro ao lado de uma nova equipe. Ele é conhecido por ter protagonizado a novela Malhação em 2006.

O elenco do longa conta com a participação do cantor Chris Brown, do ator Michael K. Williams — morto em 2021 — além do rapper marroquino-americano French Montana, produtor executivo e protagonista da trama. “Todo mundo sabe contar uma história de início, meio e fim, mas a estrutura de um roteiro, na maioria das vezes, não dá certo só com esse impulso, tem milhões de coisas para serem conectadas”, explica, ao Correio, Bernardo Barreto, que acumula experiências em mais de 20 filmes nas áreas de atuação, direção e roteirização.

Segundo Barreto, French Montana e o diretor da época foram bastante criativos e trouxeram muitas ideias para o longa, o que desviou a história do eixo narrativo central e deixou o resultado final um tanto confuso. “Eles se perderam na história por falta de entendimento deles de como se estrutura um longa metragem”, observa o cineasta. “Era muita inspiração para pouca estrutura. Eles foram fazendo e refazendo e não chegaram a lugar nenhum”.

Recomendado pelo diretor Bilall Fallah para liderar a reestruturação, Bernardo Barreto afirma que, atualmente, eles estão na fase de assistir a todo o material disponível, para organizar o que cabe dentro da trama. “É um quebra-cabeça e é muito interessante”, define. O brasileiro afirma que, apesar da produção ser desafiadora, ela representa uma oportunidade de fazer algo que ele nunca imaginou e, por isso, está muito animado.

Ainda não há data prevista de lançamento do filme. Há chances do título ser alterado também. Segundo a sinopse, a história se passa em Nova York e acompanha Nasir na jornada de vingança pela morte do pai, influente da máfia. O garoto forma uma gangue de conexões poderosas após cumprir pena e inicia uma jornada repleta de inimigos.

Brasileiro com residência atual em Los Angeles, Bernardo Barreto protagonizou e roteirizou Invisíveis (Ballad of a hustler), produção dirigida por Heitor Dhalia. Exibido em festivais nacionais como Mostra Internacional de Cinema de São Paulo 2023 e Festival do Rio 2023, o filme também está no calendário dos internacionais como 39° Festival de Cinema de Santa Bárbara, na Califórnia (EUA), e Festival de Cinema do Arizona.

