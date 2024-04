EA diz que remake de 'Dead Space 2' nunca esteve em desenvolvimento

A EA lançou no início de 2023 o remake de Dead Space, uma nova versão para um dos jogos mais conhecidos de survival horror, refazendo toda a sua atmosfera sombria e seu terror cósmico na nova geração. A série não recebia nenhum material desde 2013, quando o último jogo foi lançado e recebeu críticas ruins, acabando enterrado entre as franquias da Electronic Arts. Com ela sendo trazida novamente a vida pelo remake, os fãs esperavam uma nova versão também de Dead Space 2, o mais aclamado da trilogia, porém a EA tem outros planos para a Motive Studios.

A informação é da Bloomberg, de acordo com fontes, por conta da má performance em vendas do remake de Dead Space, uma sequência nunca foi cogitada pela Electronic Arts. Apesar dos criadores da Motive Studios terem ponderando como seria um Dead Space 2 remake, o jogo nunca recebeu a liberação para desenvolvimento. A EA acabou dividindo o time para novos projetos, incluindo o vindouro jogo do Homem de Ferro e um novo Battlefield.

O rumor tinha ganhado força quando o The Giant Bomb publicou em seu canal do YouTube que o desenvolvimento do jogo tinha sido pausado, mas devido à repercussão até a Electronic Arts teve que se pronunciar sobre o assunto. Em uma entrevista para IGN, eles negaram qualquer envolvimento com uma possível sequência de Dead Space remake, mostrando que talvez a franquia tenha retornado para a geladeira.