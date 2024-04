Longa de Karim Ainouz é selecionado para concorrer à 'Palma de Ouro'

Nesta quinta-feira (11/4), o filme Motel destino, do diretor cearense Karim Ainouz, foi selecionado para concorrer pela Palma de Ouro no Festival de Cannes. O cineasta brasileiro já foi premiado pelo festival na mostra paralela Un certain regard, pelo longa A vida invisível. Além da produção premiada, outros trabalhos de Karim que participaram do festival francês foram Madame satã, O abismo prateado, O marinheiro das montanhas e Firebrand.



Motel destino é um thriller erótico ambientado em um motel de beira de estrada no Ceará. A narrativa começa com a chegada do jovem Heraldo, que transforma profundamente o cotidiano da população local. O elenco conta com os atores novatos Iago Xavier e Nataly Rocha, como protagonistas, e Fábio Assunção, em um papel coadjuvante.

A premiação ocorrerá entre 14 e 25 de maio. O brasileiro concorre com nomes como Francis Ford Coppola, por Megalópolis, e Yorgos Lanthimos, por Kinds of kindness. Em 76 edições da mais importante mostra de cinema do mundo, o Brasil ganhou apenas uma vez, em 1962, o principal prêmio do evento pelo filme O pagador de promessas, que também foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro no mesmo ano.