Netflix libera novos conteúdos da nova temporada de Bridgerton

A esperada terceira temporada de Bridgerton ganhou novos conteúdos de divulgação. A Netflix lançou nesta quinta-feira (11/4), o trailer, o pôster e imagens da nova temporada. O retorno da série ocorrerá em duas partes: a primeira, do episódio 1 ao 4, estreia dia 16 de maio, e a segunda, do episódio 5 ao 8, entra em catálogo no dia 13 de junho.

A grande novidade desta terceira temporada é o desenvolvimento do casal Penelope Featherington e Colin Bridgerton, interpretados respectivamente por Nicola Coughlan e Luke Newton. O clima entre os personagens começa a esquentar ao se transmutar de uma amizade para um romance.

Uma das séries de maior audiência da história da Netflix, Bridgerton é uma adaptação da homônima série de livros de Julia Quinn, que concentra o enredo sobre a alta sociedade de Londres e conta as aventuras e romances de um grupo seleto de personagens pertencentes à família Bridgerton.

