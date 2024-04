Sabrina Carpenter lança ‘Espresso’ e faixa ganha divertido videoclipe

Sabrina Carpenter rapidamente se tornou a queridinha do cenário pop mundial. Isso porque tem lançado trabalhos consistentes — como o ótimo Emails I can’t send —, além de ser escalada para a abertura da gigantesca The eras tour, turnê de Taylor Swift, nos shows da América Latina, Oceania e Ásia. E, nesta quinta-feira (11/4), a cantora e compositora norte-americana lançou Espresso, canção de pop com um refrão chiclete que marca uma possível nova fase na carreira de Sabrina.

Durante os dois minutos e 55 segundos da faixa, Carpenter brinca com múltiplas figuras de linguagem, como comparações e metáforas, ao associar o efeito causado por ela, em relação a um interesse romântico, ao de um café expresso. A cantora optou por lançar a música um dia antes da apresentação que fará no Coachella deste ano, que ocorrerá nesta sexta-feira (12/4). Além de Sabrina, se apresentam nos palcos do festival a cantora e compositora Lana Del Rey, os rappers Tyler, The Creator e Doja Cat, além do reencontro dos integrantes da banda de rock No Doubt.

Na manhã desta sexta-feira (12/4), Espresso ganhou um divertido clipe protagonizado pela própria cantora. No vídeo, Sabrina aparece em uma praia cercada por amigas, em uma produção marcada por uma estética vintage.

Sabrina Carpenter ficou conhecida durante a época em que atuava no seriado de comédia Garota conhece o mundo, na Disney Channel, entre 2014 e 2017. Desde então, ela tem investido em uma carreira cada vez mais sólida na música. Entre os sucessos mais recentes da cantora estão Feather e Nonsense.