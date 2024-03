Ludmilla é confirmada no palco principal do Coachella e faz apelo aos fãs

A cantora Ludmilla revelou durante o "Navio Numanice" que será uma das atrações do palco principal no Coachella, na Califórnia, nos Estados Unidos. Esse é um dos maiores festivais de música do mundo e que vai acontecer entre os dias 12 e 21 de abril deste ano.

“Estou muito feliz, recebi essa notícia hoje e vou participar do palco principal do Coachella, um dos maiores festivais do mundo”, disse ela, direto do palco do navio Numanice. Em janeiro deste ano, ela já havia contado que estaria no Coachella, mas não tinha detalhes em qual palco cantaria.

"Estava guardando esse segredo e agora finalmente posso comemorar mais essa conquista! Estamos no Coachella, caral**!", postou a cantora no X, antigo Twitter. Na época, ela acrescentou sem esconder sua empolgação: "Avisa lá na gringa que a vilã, a danada, a maliciosa, está chegando pra botar pra f*der no Coachella".

Navio Numanice

Desde segunda-feira (4) começou o navio Numanice que esgotou todas as cabines do cruzeiro musical. O público que pagou entre R$ 7 mil e R$ 45 mil passou por um grande perrengue nos últimos dias. Isso porque, o navio que saiu do Rio em direção a São Paulo pegou uma forte tempestade.

Na web, o público que está navegando detonou a organização do navio. Muitos afirmaram que eles não se preparam para uma possível chuva. Além disso, também afirmaram que o cruzeiro não ofereceu internet e pelo valor do ingresso deveria ter.