Em meio à turnê A vida tem dessas coisas, Ritchie lança Saudade sem paisagem (ela jamais virá), single inédito em parceria com Fausto Nilo. A música estava guardada pelo artista. A harmonia e melodia principal surgiram, inicialmente, em 2009. No mesmo ano, Fausto Nilo encomenda a letra, mas a música não ficou pronta para gravação do DVD de Ritchie na época.

Além disso, a regravação de Ando meio desligado, clássico de Sergio Baptista, Rita Lee e Arnaldo Baptista, traz à tona a história de Ritchie com Rita. Em 1972, eles se conheceram em Londres e Rita apresentou ao cantor a música que já havia sido sucesso dos Mutantes. Posteriormente, Rita, Sérgio e Arnaldo ajudaram Ritchie a formar sua primeira banda brasileira, a Scaladácida.

A capa do single Ando meio desligado estampa uma foto de arquivo pessoal feita em uma viagem ao País de Gales, em 1972. A foto mostra Ritchie e Rita Lee sentados na grama.

A turnê A vida tem dessas coisas, agora com música inédita no repertório, volta a percorrer o Brasil em abril. A próxima apresentação é em Belo Horizonte, em 20 de abril. O artista se apresenta em Brasília, em 18 de maio, com Flávio Venturini, fora da programação da turnê.