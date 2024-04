Cia brasiliense Transições estreia espetáculo de dança em Samambaia

No próximo domingo (14/4), a companhia de dança brasiliense “Transições” irá estrear o espetáculo Severino e Silva: a dança por meio da poesia e pela consagração da arte brasileira. A apresentação traz como referências a obra literária “Morte e Vida Severina”, de João Cabral de Melo Neto, e telas consagradas do artista plástico Cândido Portinari, para contar a história dos retirantes nordestinos que vieram construir Brasília. Serão duas sessões, às 16h e às 19h, no Complexo Cultural de Samambaia. As entradas são gratuitas, com medidas de acessibilidade em todas as atividades.

“Tais obras são referências icônicas das artes na literatura e nas artes visuais, todavia, identificamos que narram uma história que ainda não foi contada pela dança em um palco, mesmo se tratando de obras fortemente cênicas, dançantes, harmoniosas e representativas da cultura popular brasileira”, conta o produtor, diretor e coreógrafo Leandro Lira.

O projeto foi financiado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC). Em cena, 15 bailarinos emprestam seus corpos para contar a história das pessoas que construíram Brasília. Coreografias que enaltecem o povo brasileiro, rico em cores, diversidade, inteligências, trajetórias e dores. Povo que demonstra força e forte resiliência para superar as adversidades.

A Cia brasiliense Transições tem 10 anos de história. (foto: Marcello Candido / Divulgação)

A Cia Transições tem 10 anos de história e sempre vem mostrando seus espetáculos para além do Plano Piloto. A intenção do grupo está em democratizar e popularizar o acesso à cultura e à arte nas Regiões Administrativas do Distrito Federal. “Ao levar Portinari e João Cabral de Melo Neto até Samambaia, estamos estimulando a leitura, a arte e o pensamento crítico na região. São 10 quadros, 10 cenas que criam vida a partir da dança. A gente faz com que esses severinos e silvas que fazem a história do Brasil tenham essa visibilidade e essa importância. Acredito que a dança tem esse lugar de pertencimento e esse lugar de política”.

Serviço

Espetáculo Severino e Silva: a dança por meio da poesia e pela consagração da arte brasileira, dia 14 de abril, no Complexo Cultural de Samambaia. Sessões às às 16h e às 19h. Entrada gratuita.