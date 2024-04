Brasília recebe show de Ritchie e de Flávio Venturini em maio

No dia 18 de maio, às 22h, os cantores Ritchie e Flávio Venturini sobem ao palco do Centro de Convenções Ulysses para celebrar as longas décadas de carreira. Os ingressos custam a partir de R$90 e podem ser adquiridos pelo site da Bilheteria digital.

Este ano, Flávio Venturini completa 45 anos de trajetória na música. Em 2023, fez a turnê Coração a dentro, que retratava a sua história como um dos artistas mais reconhecidos do país. No show da capital federal, ele tocará sucessos como Todo azul do mar, Nascente, Noites com sol e Linda juventude.

Para comemorar os 40 anos do seu maior hit, Menina veneno, Ritchie organizou a turnê A Vida tem dessas coisas. Apresentada em mais de 10 capitais brasileiras, a série de shows precisou abrir datas extras em São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. No DF, a apresentação não seguirá a turnê. Será uma homenagem ao álbum Voo de coração, que soma mais de um milhão de cópias vendidas e do qual a famosa canção aniversariante faz parte.